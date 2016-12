Vendas do varejo gaÃºcho devem crescer 25% em dezembro

As festas de final de ano deverão trazer boas novas para o comércio varejista gaúcho, fazendo com que as vendas do mês de dezembro cresçam cerca de 25% na comparação com novembro. A expectativa positiva da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS está baseada no gradual processo de recuperação da economia brasileira e, por consequência, do poder de consumo dos brasileiros.

Artigos como vestuário e calçados poderão ter um incremento de até 85% nas vendas, vindo a seguir os produtos de uso pessoal (65%), móveis e eletrodomésticos (45%) e livros (40%). Outros ramos lojistas também deverão registrar crescimento na comercialização, mas em patamares mais modestos.

O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, destaca que o Natal 2016 deverá mostrar uma reação do consumo, fazendo com tenha início a superação do quadro recessivo que o país vive desde 2014. A estimativa, de acordo com o dirigente, é que os volumes comercializados sejam 2% maiores na comparação com igual período de 2015.

– Um dos aspectos positivos para o Natal é a perspectiva de aumento do emprego temporário, o que não ocorreu no ano passado. Acreditamos que os lojistas terão condições de contratar novos colaboradores e vender mais. Estimamos uma receita bruta na ordem de R$ 5 bilhões no Rio Grande do Sul por conta das vendas natalinas, com ticket médio na casa dos R$ 125,00 – ressalta Vitor Augusto Koch.

Para o dirigente, as compras deverão se concentrar nos produtos que não demandam necessidade de crédito bancário e que possam ser pagos à vista ou no crediário da própria loja. Mesmo com a queda da SELIC para 14% o fato da inflação ter caído para patamares próximos a 0,2% ao mês faz com que os juros médios reais se elevem. Isto significa menor disponibilidade dos bancos comerciais em financiarem os consumidores em favor dos títulos comerciais públicos.

– Ainda que o otimismo do consumidor esteja crescendo, a população se tornou mais conservadora em suas compras nos últimos tempos. Por isso, recomendamos aos lojistas que estejam preparados para atender essa demanda, sabendo que o cliente vai tentar economizar na compra dos presentes, buscando o melhor equilíbrio possível entre preço e qualidade dos produtos – enfatiza o presidente da FCDL-RS.

Em relação a tendência de pagamento pelo crediário próprio das lojas, Vitor Augusto Koch alerta aos lojistas para utilizarem o SPC na análise de crédito dos clientes, como a forma mais segura de evitar os problemas causados pela inadimplência.

