A receita nominal de vendas dos shopping centers do Brasil em maio cresceu 4,9% na comparação com igual mês de 2017, impulsionada principalmente pelo Dia das Mães, informou nesta sexta-feira a Associação Brasileira de Shopping Centers. Segundo a entidade, o resultado teria sido ainda melhor não fosse pela greve dos caminhoneiros no fim de maio.

