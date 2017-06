As vendas para o Dia dos Namorados caíram 9,61% este ano em comparação com o resultado do comércio para a data em 2016, segundo balanço divulgado ontem pelo Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Segundo o SPC, as vendas para a data têm perdido forças nos últimos anos.

