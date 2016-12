Vendedor ambulante Ã© espancado em estaÃ§Ã£o do metrÃ´ de SÃ£o Paulo e morre no hospital

Um vendedor ambulante foi morto em uma estação do metrô de São Paulo na noite de Natal. Luís Carlos Ruas, 54 anos, foi agredido por dois homens e morreu após ser espancado dentro da Estação Pedro II. O boletim de ocorrência do caso não esclarece, mas há indicativos de que o ambulante tenha sido espancado após defender um morador de rua homossexual, que teria se desentendido com os dois agressores.

Um vídeo divulgado pela polícia mostra dois homens agredindo Ruas com socos e pontapés na cabeça. Ele tentou correr até a bilheteria da estação para escapar dos dois homens, mas foi atingido por vários golpes e caiu no local. Os agentes de segurança do metrô o socorreram e o encaminharam para um hospital, mas ele não resistiu às agressões.

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial da capital paulista, e acrescenta que as equipes policiais fazem diligências para identificar e prender os suspeitos. Uma das linhas de investigação é de que um grupo de intolerância ao homossexualismo tenha praticado o crime.

