O “Santo Graal” dos uísques bateu o recorde da garrafa mais cara já vendida, atingindo quase £ 1,5 milhão (US$ 1,9 milhão de dólares, € 1,7 milhão) em um leilão em Londres. A garrafa, de 1926, envelhecida por 60 anos, é do barril número 263, e estimativa era de que fosse vendida por entre 350 mil e 450 mil libras. A identidade do comprador não foi divulgada.