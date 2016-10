Veneza Uno Imóveis inaugura serviço de assessoria jurídica terceirizada para transações imobiliárias

As negociações de compra e venda de imóveis envolvem fatores que, uma vez mal assessorados, podem fazer o sonho virar pesadelo. Há uma série de documentações, condições e desembaraços jurídicos que devem ser considerados para que as negociações imobiliárias sejam exitosas e sem complicações.

Para atender a necessidade de corretores autônomos, pessoas que queiram fazer transações imobiliárias sem intermediários e com segurança, e o público em geral, a Veneza Uno Imóveis inaugura no mercado a oferta de assessoria jurídica terceirizada para negócios de compra e venda de imóveis. Entre os problemas mais comuns, destaca-se sobretudo a falta de informações por parte do comprador, que desconhece os vários documentos relativos aos imóveis ou mesmo sobre o vendedor, que devem ser apresentados no ato da compra. Dificilmente quem compra um imóvel sabe que se buscam negativas na Receita Federal, Justiça do Trabalho, Prefeitura, Fórum Cível, entre outros.

A proprietária da empresa que lidera a oferta do serviço, Dra. Sônia Wildt do Canto, é especialista na matéria, atua há mais de 25 anos na área e já presidiu a Associação Gaúcha do Direito Imobiliário. “Toda imobiliária deveria ter assessoria Jurídica, mas não é o que acontece. Assim, decidimos ofertar um serviço terceirizado que visa a garantir segurança e tranquilidade. Também notamos a mudança no comportamento dos consumidores, que cada vez mais buscam trabalhar sem intermediários”, comenta Sônia Wildt do Canto.

