A Venezuela condenou o senador americano que disse que o mundo apoiaria um golpe contra Nicolás Maduro

O governo da Venezuela condenou o apoio do senador norte-americano Marco Rubio a um possível golpe de Estado contra Nicolás Maduro, destacando que a Força Armada está comprometida com a realização de eleições presidenciais em 22 de abril. As informações são da agência AFP.

“Tentam criar na Venezuela um [Augusto] Pinochet, um [Alfredo] Stroessner, ou um ditador da Operação Condor, mas esses são outros tempos”, disse o chanceler Jorge Arreaza, referindo-se à ação articulada por governos militares na América do Sul contra a esquerda entre as décadas de 1970 e 1980.

Na sexta-feira (9), Rubiu tuitou que “o mundo apoiaria as Forças Armadas na Venezuela se elas decidirem proteger o povo e restabelecer a democracia removendo” Maduro, a quem qualifica de “ditador”.

Arreaza, de viagem pelo Caribe, disse à emissora Telesur que a Força Armada venezuelana está “comprometida com a Constituição” e “se algo for feito (…) será mobilizar para garantir que levem à frente as eleições presidenciais”, que tradicionalmente são realizadas em dezembro e foram adiantadas pela governista Assembleia Constituinte que rege no país.

Maduro, no poder desde 2013, tentará se reeleger por mais seis anos. Seu mandato termina em janeiro de 2019.

