A Venezuela inaugurou nesta quarta-feira (21) uma nova embaixada em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. A intenção havia sido firmada em novembro do ano passado, quando uma comitiva norte-coreana visitou Caracas. Os dois países mantêm relações diplomáticas há mais de quatro décadas, mas apenas em 2015 a Coreia do Norte abriu uma embaixada na Venezuela.

