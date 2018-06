Venezuela retira suas reservas no FMI

A Venezuela sacou em abril US$ 475 milhões de sua reserva no FMI (Fundo Monetário Internacional). No início do ano, o país já havia retirado os últimos US$ 250 milhões de seus Direitos Especiais de Saque, conta na qual tinha US$ 3,6 bilhões em 2015. Caracas ainda possui US$ 362 milhões em sua reserva. O restante de sua cota é integrado por bolívares que não têm nenhum valor.