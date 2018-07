Um voo da FAB transportou um grupo de 163 venezuelanos que estavam em Boa Vista, capital de Roraima, para os estados de Pernambuco, da Paraíba e do Rio de Janeiro. Destes, 69 seguiram para o município de Igarassu (PE), 44 para Conde (PB) e 50 para o Rio. De acordo com a Casa Civil do governo federal, esta será a primeira vez que essas três cidades recebem venezuelanos.

