Longas filas de imigrantes venezuelanos se formam na fronteira entre Equador e Colômbia com pessoas que tentam chegar ao Peru antes de o governo peruano aplicar, a partir de sábado, uma exigência de visto aos cidadãos da Venezuela. um comitê interinstitucional do Equador decidiu reabrir o corredor humanitário para Huaquillas, cidade na fronteira com o Peru.

Deixe seu comentário: