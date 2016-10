Ventania, chuva e granizo causam estragos em municípios gaúchos

Fortes chuvas, vento e granizo atingiram nesta quarta-feira (05) municípios do interior do Rio Grande do Sul. Em Crissiumal, no Norte do Estado, diversas casas foram destelhadas e lavouras ficaram destruídas.

As cidades de Tuparendi, Santo Cristo, Miraguaí, Porto Lucena, Santa Rosa, Crissiumal, Tenente Portela, Vacaria, Bom Jesus e Frederico Westphalen também registraram queda de granizo e danos em residências e lavouras.

A previsão de chuva, ventania e queda de granizo persiste para esta quinta-feira (06) no Estado. Em Porto Alegre, a madrugada de hoje foi marcada por chuva e ventania. A temperatura máxima na Capital deve ser de 18°C.

Comentários