Vento Sul assume gestão de hotel ecológico em São Francisco de Paula

A Vento Sul Turismo assume a partir desta quinta-feira (15) a gestão do Divisa Ecolodge, hotel ecológico localizado à beira da Barragem do Divisa, em São Francisco de Paula (RS). O empreendimento, voltado para amantes da natureza e da pesca, possui 14 suítes com capacidade para acomodar até 40 pessoas.

A infraestrutura é orientada por conceitos ecológicos de sustentabilidade, onde há o cultivo de alimentos orgânicos, tratamento de esgoto ecológico, recolhimento seletivo de resíduos sólidos domiciliares e um gerador eólico é utilizado para produzir energia.

O empreendimento oferece, também, suporte para a prática de futebol, vôlei, caiaque, bicicleta e quadriciclo, além dos passeios, náuticos e terrestres, para todas as idades e níveis de aventura. A principal atração é a pesca esportiva. Para quem quiser se aventurar, são disponibilizados equipamentos, lanchas e orientadores de pesca.

A Vento Sul pretende trabalhar o Divisa Ecolodge junto ao público A e B que gosta de estar em contato com a natureza. A agência vai vender pacotes junto com as atrações de Gramado (que está a 40 quilômetros de distância), além de passeios para os canyons de Cambará do Sul. Eventos corporativos e projetos de incentivo a funcionários e clientes também estão no radar da Vento Sul.

