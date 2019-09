Ventos de 295 km/h direcionam furacão Dorian e fortes tempestades às Bahamas

O furacão Dorian atingiu, neste domingo (1º), ventos de 295km/h, chegando às Ilhas Ábaco, no norte da região das Bahamas, por volta das 12h40. Com a velocidade atingida, ele foi classificado na Categoria 5 – a máxima possível usada na escala de intensidade dos ventos. Moradores da ilha já sofreram com enchentes devido à forte precipitação. Os ventos também causaram o disparo de alarmes de carro e metais retorcidos devido ao estrondoso impacto.

O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, disse em uma entrevista que “uma tempestade mortal e monstruosa” atinge a região. Na última sexta-feira (30), ele havia expedido uma ordem de evacuação de casas em áreas vulneráveis, mas nem todos os moradores seguiram a orientação, o que preocupa o governo local. De acordo com os meteorologistas, as ilhas devem sofrer com dois dias de chuvas torrenciais, ondas altas e ventos muito fortes.

Conforme as últimas previsões, o olho do furacão pode ficar no mar. O Centro Nacional de Furacões informou que os ventos seguem na direção oeste e devem atingir a ilha Grande Bahama ainda hoje. Nessas regiões, o nível das marés poderá atingir entre 6 e 9 metros acima do normal, formando ondas gigantes. Depois disso, a trajetória do Dorian permanece imprevisível, mas há previsão de que os ventos atinjam até 320 km/h. Parte da Flórida, nos Estados Unidos, corre o risco de ser atingida pela catástrofe natural.

Confira as categorias de escala de intensidade de ventos: