Ventos fortes já causam danos em alguns municípios; Defesa Civil segue monitorando condições do tempo no estado

Subiu para 19 o número de municípios com decreto de situação de emergência (SE) já no Sistema de Defesa Civil. Os técnicos seguem com a força-tarefa nos municípios afetados, auxiliando as prefeituras no preenchimento da documentação necessária para possíveis homologações e reconhecimentos.

Uma frente fria com previsão de ventos fortes atua sobre o Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (27), e já causa danos em alguns municípios. Os ventos já atingiram 101 km/h, no Chuí, 88km/h, em Rio Grande, e 70km/h, em Pelotas.

Até o momento, as equipes de Defesa Civil registraram estragos nos municípios de Rio Grande, Pelotas e Santa Vitória do Palmar, na Região Sul. Não há relato de pessoas feridas ou fora de suas casas. A Defesa Civil segue monitorando as condições do tempo no estado.

O municípios com decretos de SE são: São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Pantano Grande, Gentil, Catuípe, Liberato Salzano, São Domingos do Sul, Nova Bassano, Santo Antonio do Palma, Vila Maria, Marcelino Ramos, Pareci Novo, Tupandi, Montenegro, São Jerônimo, Eldorado do Sul, Ernestina, David Canabarro e Getúlio Vargas.

Nível dos Rios

Acompanhamento do nível dos principais rios do RS Normal Alerta 07h00 12h00 17h00 Rio dos Sinos – São Leopoldo 4 m 5 m 4,90m 4,80m 4,80m Rio Gravataí – Gravataí 2,68m 3,48m 3,13m * * Rio Gravataí – Alvorada 3 m 4,50m 3,34m 3,34m * Rio Jacuí – Dona Francisca 3,17m 9,32m 3,54m 3,09m 3 m Rio Uruguai – Uruguaiana 5 m 8 m 8,63m 8,57m 8,66m Rio Guaíba – Porto Alegre – Ilha da Pintada 0,80m 1,80m 1,36m 1,56m 1,60m Rio Guaíba – Porto Alegre – Caís Mauá 0,80m 2,10m 1,86m 2,04m 2,10m Rio Cai – São Sebastião do Cai 5 m 7 m 5,13m 5,41m 5,69m Rio Cai – Montenegro 3 m 6 m 3,54m 3,63m 3,70m Rio Taquari – Estrela 12 m 17 m 13,93m 14,17m 14,10m



Situação das rodovias estaduais

ERS- 115, km 27, em Gramado, a EGR trabalha na para limpeza do acostamento. Das três pistas, uma está bloqueada.

Situação das rodovias federais

BR-116, km 178, em Nova Petrópolis

BR-290, Km 215, em Pantano Grande

BR-290, km 572, em Alegrete

