A atriz Vera Fischer completou 65 anos neste domingo (27) e comemorou a data com uma foto publicada no seu perfil no Instagram.

Na legenda, Fischer agradece o carinho que tem recebido dos fãs durante a turnê da peça “Ela é o Cara!”.

Na comédia, escrita por Márcio Araújo e Andrea Batitucci, a atriz vive ela mesma durante um episódio de transtorno de personalidade, em que insiste em dizer que não é Vera Fischer.

