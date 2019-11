Celebridades Vera Fischer faz aniversário e declara na internet: “68 anos muito bem vividos”

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Atriz compartilhou fotos do passado em seu perfil no Instagram Foto: Reprodução/Instagram Vera Fischer comemora a boa fase no teatro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Vera Fischer comemorou seu aniversário nesta quarta-feira (27) em seu perfil no Instagram. “Happy Birthday, Vera! São 68 anos muito bem vividos”, escreveu ela na legenda das fotos em que lembra suas comemorações de aniversário ao longo dos anos.

A loira é mãe de dois filhos: Rafaela, de 40 anos, de sua relação com o ator e diretor Perry Salles (morto em 2009), e Gabriel, de 26 anos, de seu relacionamento com o ator Felipe Camargo, de 59 anos.

O último trabalho de Vera na TV foi como a atriz Gertrudes em “Espelho da Vida”, trama das 18h exibida exibida entre setembro de 2018 e abril de 2019. Recentemente, a atriz revelou que, hoje em dia, consideraria se relacionar com alguém do mesmo sexo. “Nunca gostei de mulher, infelizmente. Mulheres são bonitas, e daria super certo. Mas hoje em dia, não sei”, contou ela durante papo com Amaury Jr.

“Os homens estão qualquer nota. Tudo vale quando a alma não é pequena. Se a gente se apaixonar por um homem ou por uma mulher, eu vou… hoje em dia, eu vou, não quero nem saber”, afirmou a atriz, que acumula mais de 30 papéis na telinha.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário