Vera Lisboa em bate-papo, dia 27, em Porto Alegre, sobre mitos e verdades dos alimentos

Vera Lisboa, especialista em Nutrição Clínica, promove um bate-papo informal no próximo dia 27, no Hotel Laghetto Moinhos, ocasião em que estará preparando uma aula conceitual sobre mitos e verdades dos alimentos, com distribuição de eco bags. O evento inicia às 17h, com degustação, e a aula acontecerá na sequência, às 19h. Inscrições pelo facebook Roubadinhas e site www.roubadinhasporverali.eventize.com.br/

