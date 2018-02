A juíza Vera Deboni assumiu a presidência da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul

A juíza de Direito Vera Lúcia Deboni foi eleita em dezembro de 2017 com 679 votos para presidir a Ajuris (Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul) durante o biênio 2018/2019. A sessão de posse da nova direção ocorreu às 17h30min desta quinta-feira (01/02), no Foro Central, em Porto Alegre.

A magistrada encabeçou a chapa Muito Mais AJURIS, que também é composta por: vice-presidente Administrativo, Orlando Faccini Neto; vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Cristiano Vilhalba Flores; vice-presidente Cultural, Madgéli Frantz Machado; vice-presidente Social, Patrícia Antunes Laydner; e vice-presidente de Aposentados, Felipe Rauen Filho. A Escola da AJURIS será dirigida Jayme Weingartner Neto, como diretor, e Roberto José Ludwig, como vice-diretor. O pleito contou com uma expressiva participação dos associados, atingindo o quórum de mais de 90%. A desembargadora Adriana da Silva Ribeiro, da chapa Participação&Transparência ficou em segundo lugar com 455 votos.

Vera Deboni é a atual vice-presidente Administrativa da Associação e teve como plataforma eleitoral o respeito à pluralidade de ideias da Magistratura, a defesa firme das garantias e prerrogativas da Magistratura, além de reafirmar o compromisso com transparência administrativa e o aprimoramento dos mecanismos de participação dos associados nas decisões da gestão.

A primeira manifestação como presidente eleita foi realizada na Escola da Ajuris, local onde foi realizada a apuração dos votos. “A honra de ter sido sufragada num processo eleitoral acirrado e com uma votação expressiva nos traz a legitimidade de uma proposta, de um grupo que se pretende se colocar de forma absolutamente plural”, disse a presidente eleita. Vera Lúcia Deboni também reforçou o propósito de absoluto diálogo, “não só internamente, com toda a magistratura do RS, representando toda a magistratura ativa e os inativos, e também cuidando das pensionistas, mas dialogando com toda a sociedade, porque essa é a grande característica diferencial da Ajuris”.

O ex-presidente da Ajuris Gilberto Schäfer saudou o alto quórum de participação no pleito, a importância da eleição e da democracia na entidade: “A participação de todos mostra a grandeza da Associação e a importância da Ajuris na vida dos magistrados”. Schäfer também parabenizou os eleitos: “Tenho convicção que a Vera e todos os integrantes da chapa vão fazer um trabalho de excelência, mantendo a Ajuris como uma entidade representativa e forte na defesa intransigentes dos nossos associados e das prerrogativas da Magistratura, mas sem esquecer a importância da interlocução com a sociedade. Desejo muita sorte, pois sei que competência têm de sobra”, destacou.

Formação

Vera, de 57 anos, é natural de Chapecó (SC) e formou-se em Direito em 1984, pela UFSM (Universidade Federal de Santa Maria). Foi pretora entre 1987 e 1990, quando assumiu como juíza de Direito. Jurisdicionou as Comarcas de Tupanciretã (pretora), Santo Ângelo, Três de Maio, Santa Maria e Porto Alegre.

Na Ajuris, além do atual cargo de vice-presidente Administrativa, já foi vice-presidente Cultural, diretora da Sede Campestre, presidente do Conselho Deliberativo e diretora do Departamento de Coordenação de Processos Judiciais. A magistrada também foi juíza auxiliar da Presidência do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), tendo atuado no programa Justiça ao Jovem. Durante dez anos foi professora universitária e atualmente integra o corpo docente da Escola da Ajuris.

