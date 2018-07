Veranópolis faz o lançamento oficial da 10ª Femaçã

Uma cidade tranquila, rodeada de belezas naturais, com bons indicadores de qualidade de vida, considerada amiga dos idosos e case mundial para estudos sobre longevidade, Veranópolis é vista por seus moradores como um verdadeiro Éden. A simpatia e cordialidade também são marcas que ficam na lembrança dos visitantes que se dirigem ao município gaúcho. E é apostando na união dessas características racionais e emocionais que foi lançada a 10ª Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial de Veranópolis – Femaçã 2019. Sob o slogan “Paraíso para Todos” e com uma identidade visual que remete à conexão de pontos e das diversas facetas da fruta símbolo do evento, cerca de 250 pessoas presentes no Clube Sociedade Alfredochavense (Soal), nessa sexta-feira (29), foram convidadas a fazer parte da festa que ocorrerá de 12 a 14 e de 18 a 21 de abril de 2019.

“Estamos agregando pessoas, ideias, planejamento, ações que deverão ser pautadas pela clareza do que queremos alcançar e de estratégias para realizar com sucesso a décima Femaçã. Nosso objetivo principal é integrar a comunidade, permitindo a cada veranense, de nascimento ou de coração, a possibilidade de sentir-se coparticipante dessa festa com destaque nacional”, declarou o presidente da Femaçã, Domingos Costella.

“A participação da nossa comunidade, de nossas instituições e das cidades vizinhas me autorizam a dizer que teremos uma grande Femaçã em 2019”, reforçou o prefeito de Veranópolis, Waldemar De Carli. A cerimônia foi prestigiada pelas soberanas da nona edição da Femaçã e também das festas dos municípios de Cotiporã, Fagundes Varela e Nova Bassano.

O lançamento oficial também foi marcado pelo resgate da memória das festas anteriores, misturado com inovações que estão sendo preparadas para a próxima edição. Responsável pela atual campanha, assim como da anterior, o publicitário Rodrigo Pelliccioli, da V Propaganda, apresentou o vídeo que levou à nova concepção promocional da Femaçã 2019. A agência também revelou, em primeira mão, os carismáticos “femojis”, uma versão dos emojis – ícones gráficos que expressam emoções que dominam a comunicação digital – com formato de maçãs que auxiliarão na divulgação das ações.

“Os moradores de Veranópolis realmente pensam e costumam dizer que moram no paraíso. O slogan une esse entendimento à vontade de que todos possam conhecer e se envolver com a cidade durante a festa”, explica Pelliccioli.

Inscrições para soberanas Femaçã 2019

Na ocasião, foi informado que o período de inscrição para as candidatas ao trio de soberanas da próxima edição inicia nesta segunda-feira, dia 2 de julho, encerrando em 15 de agosto. A eleição da Imperatriz e das duas Embaixadoras da 10a Femaçã ocorrerá no dia 10 de novembro. As indicações para as candidaturas podem ser feitas por clubes, entidades setoriais, empresas ou instituições de ensino e afins, na sede da Associação Comercial e Industrial de Veranópolis (Aciv). Cada entidade ou empresa poderá inscrever apenas uma candidata.

Saiba mais

– Na última festa, mais de 60 mil pessoas prestigiaram as mais de 150 atrações durante oito dias de programação. Para 2019, o objetivo é ampliar esse número e reafirmar a Femaçã entre os principais eventos da Serra Gaúcha. A recepção de maior número de turistas de outras regiões do Estado e do país também estão entre os objetivos.

– Nesta edição, a criação das peças publicitárias está novamente sob a batuta da V Propaganda, agência responsável pelo slogan da Femaçã 2015, que chamou atenção pela ousadia e criatividade com o mote “Caia na tentação”.

– Conhecida como Berço Nacional da Maçã e Terra da Longevidade, Veranópolis se destaca pela diversidade na economia local. Combustíveis, geração de energia hidroelétrica, indústria metal mecânica e de móveis, agroindústria, incluindo produção de citrus, uva e vinho, e serviços são as principais fontes de riqueza do município de cerca de 25 mil habitantes.

– Atualmente, existem cerca de 140 mil pés de macieiras, em 74,1 hectares de área no município. Na safra 2017 foram colhidas 2,5 toneladas da fruta.

