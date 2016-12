VerÃ£o tambÃ©m pode ser um bom momento para quem deseja realizar procedimentos estÃ©ticos e cirurgias plÃ¡sticas

A Clínica Kuyven, em Porto Alegre (RS), é um espaço multiprofissional que apresenta um conceito de trabalho que contempla diferentes áreas da saúde como cirurgia plástica, fisioterapia, dermatologia, endocrinologia e nutrição.

E quando o assunto é cirurgia plástica, entre as dúvidas mais recorrentes, está qual a melhor época para se realizar o procedimento. O cirurgião e diretor da clínica Kuyven, Carlos Renato Martins Kuyven, explica que não há nenhum impedimento em realizar cirurgias plásticas no verão. “Os resultados são os mesmos e o calor não aumenta o índice de infecção ou outras complicações. E, para algumas pessoas, este é inclusive o melhor período para realizar a cirurgia, pois pode-se aproveitar as férias para se recuperar com maior tranquilidade”, avalia.

Ainda de acordo com o médico, o que realmente deve-se evitar no verão, são procedimentos específicos de rejuvenescimento cutâneo, como peelings químicos, laser e também luz pulsada. “Estes procedimentos são ideais em períodos de menos incidência solar, porque nesses casos, a exposição ao sol pode aumentar a incidência de manchas”, explica.

Para combater tão indesejada celulite e flacidez, a Clínica Kuyven vem investindo na aquisição de novos e modernos equipamentos, entre os quais estão o Reaction, para celulite e flacidez corporal e facial.

Comentários