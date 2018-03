O verão termina e o outono começa nesta semana

O verão de 2018 termina no dia 20 de março, às 13h15min, e na mesma data e hora se inicia o outono no Hemisfério Sul (horário de Brasília). Mas por que que as estações do ano tem dia e hora certa para começar e terminar?

Na astronomia as estações do ano são definidas a partir de posições específicas que a Terra alcança em seu movimento ao redor do Sol. A data de início do verão acontece quando temos o dia mais longo do ano (dia dura mais que a noite) e a data de início do inverno ocorre no dia em que temos o dia mais curto do ano (noite dura mais que o dia). Esses dias recebem o nome especial de solstício.

No dia em que os dois hemisférios, norte e sul, recebem a mesma quantidade de luz solar temos o início do outono/primavera. Essa data também recebe um nome especial: equinócio de outono/primavera. São nesses dias que a duração do dia e da noite são praticamente iguais.

Na terça-feira, dia 20 de março de 2018, às 13h15min, pelo horário de Brasília, vamos passar pelo equinócio de outono no Hemisfério Sul, enquanto o Hemisfério Norte estará passando pelo equinócio de primavera.

No Hemisfério Sul o solstício de verão ocorre sempre no mês de dezembro, o solstício de inverno no mês de junho, o equinócio de outono no mês de março e o equinócio de primavera no mês de setembro.

O que é equinócio?

A palavra “equinócio” (aequinoctium ) vem do latim aequus (igual) e nox (noite): noites iguais. O dia do equinócio é o dia do ano em que o número de horas com sol é igual ao número de horas sem sol, ou noite. O dia e a noite têm o mês número de horas. A medida que avançamos para o meio do ano, para o inverno, as noites ficam mais longas e os dias mais curtos. No verão é o contrário: dias longos e noites curtas.

Mas por que os dias de início e fim das estações são diferentes a cada ano?

Como a terra leva um pouco mais de um ano para completar sua volta ao redor do sol (cerca de 365,24 dias, ou aproximadamente 365 dias, 5 horas e 45 minutos) ocorrem essas diferenças no começo/fim das estações de um ano para outro.

Os veranicos com períodos prolongados de temperatura superior a 30º C (especialmente em maio), a grande amplitude térmica diária e os nevoeiros associados à nebulosidade baixa, com redução de visibilidade, são características típicas do outono. Podem ocorrer geadas nas serras da região Sul. Vale lembrar que essa é uma estação de transição e, nesse sentido, é comum apresentar características tanto do verão, quanto do inverno.

As primeiras massas de ar polar devem chegar ao País em maio, de acordo com o meteorologista Alexandre Nascimento, do Climatempo. Nessa época, as regiões sudeste e sul poderão ter “mais frio que o normal”, assim como a temperatura deve cair ainda mais em junho.

