Verdade ou mentira: saiba quais são os boatos da astronomia

Fato ou Fake? O serviço de checagem de fatos também trabalha com astronomia. Abaixo seguem algumas notícias recentes que algumas pessoas perguntam se é verdade ou não.

Existe um Planeta X e ele está em rota da colisão com a Terra

Fake. Não existe nenhum planeta X. Ao menos nenhum de verdade. O tal do planeta X foi uma invenção de Percival Lowell, um rico comerciante de Boston que construiu um observatório próprio para estudar os alegados canais marcianos. Como isso já estava pegando mal para o pessoal que trabalhava lá, ele decidiu procurar um planeta além da órbita de Netuno que se acreditava estar influenciando sua posição. Lowell o chamava de planeta X em suas contas, assim coo chamamos de X um valor desconhecido de uma equação. Plutão foi descoberto durante as buscas pelo planeta X, mas ele não estava na posição prevista e tão pouco tem a massa prevista pelas contas de Lowell, de modo que não era ele. Hoje em dia alguns astrônomos acreditam que existam um planeta X bem externo que esteja alinhando a órbita de alguns objetos do Cinturão de Kuiper, mas tudo não passa de hipótese.

As estrelas que estão no céu podem não mais existir

Fato. As estrelas, mesmo na Via Láctea, estão a uma distância muito grande. Tão grande que a luz delas, mesmo viajando a 300 mil km/s, a maior velocidade permitida pela física, demora anos para chegar até nós. Veja o caso de Alfa Centauri, a estrela mais próxima do Sistema Solar. Ela está a 4,3 anos luz de distância, ou seja, sua luz leva 4,3 anos para chegar até nós. Se ela se apagar agora, só vamos saber disso daqui 4,3 anos. As estrelas das Três Marias estão há quase mil anos luz de distância, elas podem ter explodido há 800 anos e ainda vai levar 200 anos para descobrirmos.

Marte tem nuvens

Fato. A atmosfera de Marte é apenas 1% da atmosfera marciana, mas ainda assim consegue produzir nuvens. Não são nuvens pesadas, como as nuvens de chuva da Terra. Elas estão mais para aqueles cirrus altos que a gente vê de vez em quando. Aliás, até o começo dessa semana, uma nuvem longa em forma de pluma estava parada sobre um dos vulcões marcianos. Pela foto até parece que ela está saindo do vulcão, mas é só coincidência mesmo.

A NASA fotografou seres flutuantes em Júpiter

Mais fake que uma nota de 3 reais. Essa “notícia” apareceu essa semana e parece que tem origem em um canal ufológico. Pelo naipe da fonte não precisa nem perder tempo, mas as imagens mostram uma estrutura verde na alta atmosfera de Júpiter. Enquanto os mais empolgados dizem ser seres alados que vivem voando nas nuvens altas de Júpiter, os mais racionais enxergam os efeitos do intenso campo magnético de joviano interagindo com a radiação.

A Lua é um pedaço da Terra

Fato. Ao menos é o que diz a melhor teoria a respeito. Segundo o consenso atual, um objeto do tamanho de Marte teria de fato colidido com a Terra há uns 4 bilhões de anos. A colisão teria sido tão violenta que teria arrancado um pedaço da Terra que acabou entrando na órbita terrestre. Uma boa parte caiu de volta em uma chuva de magma, mas outra parte se acumulou formando a Lua. As simulações feitas em computador confirmam essa hipótese, mas a confiança maior nessa teoria vem da análise físico-química das pedras lunares trazidas pelas missões Apollo e dos meteoritos lunares recuperados na Terra. Sua composição concorda com a composição esperada para o material terrestre que tenha sofrido um intenso aquecimento por impacto e que teve que se esfriar em pleno espaço.

Tem duas bolas de golfe perdidas na Lua

Fato. Em 06 de fevereiro de 1971, Alan Shepard da missão Apollo 14 sacou um taco de golfe que ele havia contrabandeado na cápsula para fazer alguma coisa diferente na Lua. Ele deu duas tacadas que lançaram as bolas a “milhas e milhas de distância”, segundo Shepard, o que o faria recordista interplanetário de distância uma tacada de golfe. Mas se você olhar bem as imagens, ele mais acerta o solo do que a bola, ninguém acredita que a bola tenha viajado mais do que alguns metros.

Tem um cometa/asteroide em rota de colisão com a Terra

Fake. Essa é clássica. Sempre rola de receber um e-mail ou mensagem no whats dizendo que tem um cometa ou asteroide que estaria vindo se colidir com a Terra e que os astrônomos estariam escondendo a informação. Ninguém poderia vê-lo porque ele estaria “atrás”do Sol. Dependendo da versão o tal cometa seria Hercóbulus ou Nibiru. Nada mais fake do que isso. Nada a declarar.

Deixe seu comentário: