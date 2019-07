Vereador ameaça atropelar segurança após discussão

O vereador Mano Martins, do Movimento Democrático Brasileiro, foi acusado de ter atropelado propositalmente um dos funcionários de uma empresa de segurança de Camaquã, após ter sido avisado de que não poderia estacionar o carro no local pretendido. De acordo com a denúncia, o vereador teria deixado o veículo em um espaço onde circulavam outros automóveis, e, quando o segurança foi alertá-lo, ele acelerou o carro, como forma de ameaça.

Nas redes sociais, pessoas que presenciaram o momento confirmaram a acusação do segurança. As testemunhas serão ouvidas durante o inquérito. O vereador terá que responder criminalmente pela tentativa de atropelamento. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo o acusado, ele teria estacionado o carro no local até que encontrasse alguma outra vaga. A família do homem estava dentro do veículo no momento em que a discussão aconteceu. De acordo com seu depoimento, após a discussão, ele teria ido embora da festa.

Deixe seu comentário: