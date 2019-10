Vereador de Porto Alegre é preso por suspeita de extorsão de assessores

Na manhã desta terça-feira (1º) foi deflagrada a Operação Argentários, que combate crimes contra administração pública e associação criminosa no âmbito da Câmara Municipal de Porto Alegre. Até o momento, André Carús (MDB), foi preso por suspeita de extorquir os servidores dele, que eram obrigados a fazer empréstimos para saldar dívidas contraídas pelo político.

Entre 2011 e 2012, Carús foi secretário municipal adjunto do Meio Ambiente de Porto Alegre (SMAM) e, em 2013, assumiu a direção-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Nas eleições municipais de 2016, foi o segundo vereador mais votado do MDB, recebendo mais de 6 mil votos.

Ainda estão sendo cumpridas outras 13 ordens judiciais em Porto Alegre.

