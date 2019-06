Vereador é acusado de desviar pelo menos R$ 1,1 milhão de cooperativas habitacionais em Farroupilha

A Promotoria de Justiça de Farroupilha e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio do Núcleo de Inteligência do MP (Nimp), cumpre quatro mandados de busca e apreensão em um gabinete na Câmara de Vereadores em Farroupilha.

Segundo investigações, o vereador de Farroupilha que não teve seu nome revelado, é suspeito de desviar R$ 1,1 milhão dos associados dos grupos que integram as Cooperativas Habitacionais Terra Nossa e Meu Pedaço de Chão. O político, até então presidente das cooperativas, teria desviado depósitos recebidos pelos associados para suas contas particulares e de familiares. Os valores, que deveriam ser empregados para a entrega dos terrenos, eram aplicados pela família em viagens, restaurantes, abatimento de saldos negativos em contas bancárias e outros gastos incompatíveis com suas rendas.

Segundo as investigações, o número de associados diminuiu em virtude da falta de perspectiva no recebimento dos terrenos, já que os primeiros grupos surgiram em 2008 e, até agora, nenhum lote de terra foi entregue.

O MP também cumpre a determinação de sequestro de bens e valores do investigado e seus familiares, como contas bancárias, cinco automóveis, dois apartamentos e quatro box de garagens, para garantir o ressarcimento dos valores desviados de cooperativados ao final do processo judicial.

Deixe seu comentário: