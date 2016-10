Vereador eleito é preso com quase 300 quilos de drogas

O vereador Messias Aguiar (PMDB), recém-eleito no município de Ubaitaba, sul da Bahia, foi preso com quase 300 quilos de drogas em uma fazenda localizada na zona rural da cidade, na tarde desta segunda-feira (3). As informações são da Polícia Militar.

De acordo com a PM, a prisão ocorreu por volta das 15h, após uma denúncia anônima. Com o vereador, a polícia informa que encontrou 270 kg de maconha, 2 kg de cocaína, uma balança de precisão e sacos plásticos para embalar a droga.

Conforme a PM, durante a abordagem policial, Messias Aguiar negou que a fazenda fosse dele, mas confessou a posse das drogas. O vereador foi levado para a Delegacia Regional de Ilhéus, a 65 km de Ubaitaba, onde está à disposição da Justiça.

Messias Aguiar foi o segundo mais votado de Ubaitaba, com 571 votos. Em entrevista, o juiz eleitoral Glaucio Klipel explicou que a lei diz que se no dia da posse, em 1º de janeiro de 2017, o candidato eleito estiver preso, quem assume é o suplente, até que o caso dele seja resolvido na Justiça. Segundo ele, se o vereador for absolvido no julgamento, ele pode assumir o cargo. (AG)

