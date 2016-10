Vereador mais votado de Maceió era ator de filmes pornôs

O ex-ator pornô e vocalista da banda Cheiro de Calcinha Anivaldo Luiz da Silva, o Lobo, foi o vereador mais votado de Maceió (AL). Ele recebeu 25 mil votos, 6% do total.

Lobo se candidatou pela primeira vez em 2010, para deputado estadual. Foi nessa época que abandonou sua produção erótica – que conta com cerca de cem filmes, dirigidos por ele mesmo – e passou a se dedicar apenas à sua banda (de rock brega) e às tentativas de entrar na vida pública.

As bandeiras do candidato eleito incluem a construção de banheiros públicos no centro da cidade, a pavimentação de ruas e a instalação de aparelhos de ar condicionado nas escolas municipais. (Folhapress)

