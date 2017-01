Vereador reeleito toma posse na penitenciária onde está preso

O vereador de Quedas do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná, Claudelei Torrente Lima (PT), o Cachorro, tomou posse do cargo em uma cerimônia na Penitenciária Industrial de Cascavel, no Oeste, na tarde de quarta-feira (18), onde está preso desde o dia 4 de novembro de 2016. Os cinco parlamentares, entre eles o presidente da Câmara, Eleandro da Silva (SSD), que acompanharam a sessão solene em uma sala comum chegaram à unidade pouco depois das 13h30min e saíram às 15h.

Lima é suspeito de integrar uma quadrilha responsável por coordenar uma espécie de milícia particular em acampamentos e assentamentos de sem-terra na região. Ele e outras 13 pessoas, algumas delas integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram presos pela Polícia Civil durante a Operação Castra. (AG)

