Vereadora é expulsa de reunião por ter levado bebê

A vereadora Yuka Ogata foi expulsa de uma reunião na Câmara Municipal de Kumamoto, no Sul do Japão, enquanto denunciava as dificuldades que as mulheres enfrentam no trabalho. Segundo a imprensa local, outros integrantes do Legislativo exigiram que ela se retirasse do recinto porque estava com o filho de 7 meses e o regimento interno só permite a presença de políticos, funcionários e autoridades no Plenário. O caso provocou grande polêmica no país.

