Vereadores criam grupo em defesa do Mercado Público de Porto Alegre

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre conta agora com uma frente parlamentar em defesa do Mercado Público. A iniciativa, formalizada nesta semana, foi prestigiada por representantes dos permissionários do mais tradicional centro de compras da capital gaúcha bem como de religiões de matriz africana, que desenvolvem atividades e lutam pela preservação histórica e cultural do local.

Proponente do colegiado, Adeli Sell (PT) explicou que os trabalhos serão intensos, mas que diferentemente das comissões permanentes, as atividades não precisam ser engessadas às formalidades legislativas: “Assim, temos maior liberdade para desenvolver estratégias que consolidem junto à população a posição das entidades e dos integrantes da Frente, no sentido de que não há qualquer necessidade de privatizar esse espaço, conforme deseja a prefeitura”.

O vereador defende a ideia de que os empreendedores que hoje ocupam as bancas, lojas e demais espaços do Mercado podem manter as suas permissões e serem responsáveis por uma gestão compartilhada do local, juntamente com a Ascomepc (Associação do Comércio do Mercado Público Central), sob a fiscalização do Executivo municipal.

Adeli também destacou a parceria com a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, já existente no Legislativo, e que, entre outras coisas, luta pela preservação do momumento Cruzeiro do Bará, localizado na porção central do andar térreo do prédio histórico do Mercado:

“Temos aqui a presença da vereadora Karen Santos (PSOL), que preside essa outra Frente, e agora unimos os nossos esforços para preservar o patrimônio material e imaterial desse importante espaço público que recentemente completou 150 anos e quase se confunde com a história da própria capital gaúch”, prosseguiu o vereador.

Adeli antecipou algumas ações que deverão ser implementadas pela Frente, entre elas a de intensificar a presença no Mercado de parlamentares de todas as esferas e outras autoridades e lideranças de expressão na cidade e no Estado. “Vamos estar mais presentes para demonstrar o nosso apoio”, prometeu.

Ações

A Frente já organiza uma série de atos públicos em defesa do Mercado Público, tais como um abraço coletivo ao prédio, apresentação de um projeto de lei para o tombamento material e imaterial do já mencionado monumento Cruzeiro do Bará e a ampliação da coleta de assinaturas para um abaixo-assinado pedindo a interrupção do projeto de PPP (parceria público-privada) em desenvolvimento pela prefeitura e que se for aprovado permitirá a cessão da gestão do espaço para a iniciativa privada por 25 anos.

Diálogo

Presente à reunião de instalação da Frente, o presidente em exercício da Câmara de Vereadores, Reginaldo Pujol (DEM), destacou que a preservação do Mercado é um desejo de toda a comunidade. “Enquanto representantes das comunidades no Parlamento, não podemos nos furtar a esse tipo de debate”, argumentou. “A Casa possui hoje vários ex-secretários da Indústria e Comércio, que quando exerceram a função mantiveram estreita relação com os permissionários e a história do Mercado.”

Para a presidente da Ascomepc, Adriana Kauer, ninguém entende mais de Mercado do que os permissionários, que estão lá dia após dia. Ela salientou que a coisa que mais sabem fazer é conversar, “afinal é o que fazemos todos os dias com cada cliente que entra em nossos estabelecimentos e é isso o que pedimos, que conversem com a gente, que dialoguem”.



Apoios



Além de Adeli, Pujol e Karen, prestigiaram o lançamento da Frente os vereadores Marcelo Sgarbossa (PT), Cláudia Araújo (PSD), Márcio Bins Ely (PDT) e Engenheiro Comassetto (PT), além dos deputados federais Fernanda Melchionna (PSOL) e Henrique Fontana (PT).

Representando as entidades de matriz africana participaram também Deulyn de Oxum (Movimento Vamos à Luta), Babadiba de Iemanjá (presidente do Conselho do Povo do Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul), Iyá Vera Soares (coordenadora do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana do Rio Grande do Sul) e Pai Tiago Martins, presidente da Asidrab (Associação Independente em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras).

(Marcello Campos)