Nesta sexta-feira, às 10h, será realizada a terceira edição do Câmara na Rua, destinado a aproximar os vereadores do público e dos espaços urbanos de Porto Alegre. Desta vez, uma comitiva de parlamentares visitará o Mercado Público, que completa 149 anos em 2018. “A nossa missão é verificar a situação do local”, frisou o presidente da Legislativo, Valter Nagelstein (MDB).

