Vermelho básico

Acendeu literalmente o sinal vermelho no Partido dos Trabalhadores após o naufrágio do primeiro turno das eleições, da perda de 400 prefeituras e de importantes cargos no governo federal. Com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

O PT deixou de ser um grande partido, com a perda também de milhares de vereadores. Mudanças de diretórios para sedes modestas, campanhas de filiação e a volta da venda de produtos no varejo – camisas, bótons – levam a legenda de volta às origens.

Sorriso (só na foto)

Lembram da ausência da foto de Dilma Rousseff na galeria de ex-presidentes, no Planalto, que citamos? Ontem, o quadro com a foto enfim foi afixado, ao lado de Lula.

Memória

Ou seja, a Dilma o que é de Dilma – pelo menos a memória e o sorriso numa parede.

Nota fiscal

Candidato derrotado para a prefeitura de Juazeiro do Norte (CE), Gilmar Bender espalhou outdoors com a frase: “Obrigado pelos 44.321 votos pagos todos à vista”.

Turismo de fato

Para um governo quebrado, o Distrito Federal esbanja charme e o secretário de Turismo, Jaime Recena, mostra que sabe fazer… turismo. Foi para Las Vegas, e fica até 21, com tudo pago pelos cofres, para prestigiar o Red Bull Air Race.

Mais Goiás

O PSDB elegeu 35 prefeitos a mais que o PMDB, que venceu em 42 cidades. Ainda assim, parte dos prefeitos peemedebistas eleitos apoiam o tucano Marconi Perillo. A cúpula tucana faz uma radiografia no Estado, um dos maiores colégios do País.

Tá barato

Um relógio IWC Ingenieur “com caixa de platina e cerâmica” está anunciado a R$ 1,03 milhão (isso mesmo), na revista GQ Magazine de outubro. E tem quem compre.

Premeditado

José Mariano Beltrame chutou o balde, cansou, encheu o saco. Essa é a versão extraoficial. A Coluna antecipou dia 28 de agosto que ele sairia por estes dias do cargo de Secretário de Segurança do Rio. A guerra no Pavãozinho foi o estopim.

Jogada ensaiada

O senador Otto Alencar abriu há dias a sessão da Comissão do Desenvolvimento Nacional, responsável pela análise dos projetos da Agenda Brasil, mesmo com quorum insuficiente de apenas nove senadores. Foi jogada para avançar a legalização dos Jogos.

Fichas à mesa

Na carona, jogada combinada, o relator do PLS 186/16 (legalização dos Jogos), senador Fernando Bezerra, adiantou posição sobre as emendas apresentadas. O senador Ciro Nogueira, autor do projeto, propôs emenda de plenário, que foi atendida e aprovada.

Jogo marcado

Bezerra disse que iria disponibilizar a nova versão do relatório no site da tramitação. Depois disso, foi concedida vista coletiva para que os senadores analisem as mudanças. A votação foi remarcada para o dia 19.

Aplauso geral

A Galpão Aplauso, ONG do setor portuário do Rio, reuniu CEOs dos EUA, Canadá, Coreia, Alemanha e Arábia Saudita para aulas de, acredite, gerenciamento. E os gringos levam muito a sério. É o sexto ano do projeto.

Sempre aprendizes

A turma da gravata tem nomes de grandes empresas como a alemã Lufthansa e a coreana LG no módulo do International Masters Program for Managers. A ONG promove a formação cidadã e prepara jovens em situação de risco para o mercado.

Dotzando

A Dotz, maior programa de fidelidade do varejo brasileiro, chegou aos 15 anos e 20 milhões de clientes no País. Os cariocas se destacam na adesão. Há apenas 11 meses no Rio, Dotz já conquistou mais de 1,4 milhão de pessoas.

Comentários