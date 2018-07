Vero é a nova patrocinadora da Dupla Gre-Nal. A estreia da marca em Porto Alegre acontece nesta segunda-feira (23)

Com o objetivo estratégico de expandir suas operações para todo o Brasil, a VERO, líder no setor de adquirência no Rio Grande do Sul, passa a estampar as mangas das camisas do Grêmio e do Internacional a partir da 14ª rodada do campeonato brasileiro. O patrocínio se estenderá até dezembro de 2021. Os departamentos de marketing da dupla Gre-Nal já começaram, também, a desenvolver os desenhos dos uniformes para a linha 2019.

A VERO vê o patrocínio à dupla como grande oportunidade de reforço contínuo à sua marca no Estado e, além disso, de apresentar-se como rede de adquirência sólida, inovadora e com soluções adequadas a todos os perfis de clientes. A associação de sua marca à força da imagem de dois dos maiores clubes do futebol brasileiro, com projeção nacional e mundial, mostra-se uma eficiente estratégia de comunicação.

A estreia da Vero nas camisas da dupla aconteceu nos jogos Vasco x Grêmio, neste domingo (22), às 16h, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (23), estreia da Vero será em Porto Alegre, durante a partida Internacional x Ceará, às 20h.

