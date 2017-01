Versão de jovem preso por espancar ambulante até a morte é mentirosa, diz a polícia

Em entrevista ao programa Fantástico deste domingo, um dos dois autores do espancamento que causou a morte do vendedor ambulante Luiz Carlos “Índio” em uma estação do metrô de São Paulo no dia 25 deste mês, alegou ter agido em legítima defesa.

Preso na tarde de quarta-feira, Alípio Rogério dos Santos, 26 anos, disse que havia sido atacado com uma garrafa pela vítima, que teria tentado roubar o seu celular. Os investigadores que atuam no caso asseguram, porém, que essa versão é mentirosa. Segundo testemunhas, a agressão – a socos e pontapés – teria ocorrido após o ambulante tentar defender um travesti que era agredido pela dupla.

O seu cúmplice no crime (que foi gravado por câmeras de segurança da estação), Ricardo Martins do Nascimento, 21 anos, havia sido capturado um dia antes, dizendo-se “arrependido” e justificando ter cometido o crime sob o efeito de bebidas alcoólicas. Ambos os agressores responderão judicialmente por lesão corporal e homicídio qualificado.

