Vestibular da Anhanguera acontece em 18 de agosto

A Anhanguera de Porto Alegre está com inscrições abertas para o Vestibular, com seis cursos presenciais, além de mais de 30 cursos na modalidade de ensino a distância nas áreas de Humanas, Engenharia, Tecnologia e Saúde. Destaque para o novo curso de graduação em Psicologia.

A prova acontece em 18 de agosto, às 14h. As inscrições podem ser realizadas, de forma gratuita, até 18 de agosto, via telefone: (51) 3092-5710, whats app: (51) 9918-54505, no portal: www.vestibulares.br, ou na unidade.

O edital completo, a lista dos cursos disponíveis e outras informações podem ser obtidas no campus ou no portal: www.anhanguera.com. O primeiro colocado do vestibular (presencial e de ensino a distância) será contemplado com uma bolsa de 100% de desconto, e o estudante que alcançar a 2ª posição ganhará uma bolsa de 50% de desconto.

Confira os cursos de graduação presencial disponíveis em Porto Alegre:

· Administração

· Ciências Contábeis

· Engenharia Civil

· Enfermagem

· Fisioterapia

· Psicologia

