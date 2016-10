Vestibular da ESPM-Sul terá curso de Arquitetura e Urbanismo

As inscrições para o Vestibular da ESPM-Sul estão abertas até o dia 30 de novembro. O processo seletivo será realizado no dia 3 de dezembro de 2016, sábado, das 9h às 14h em Porto Alegre, na sede da Escola, e também na cidade de Caxias do Sul (RS) Florianópolis (SC), Lajeado(RS) e Santa Cruz do Sul (RS). Além das consagradas opções de graduação, a instituição oferecerá o curso de Arquitetura e Urbanismo, cujo lançamento será a partir da segunda quinzena de outubro em um evento voltado para profissionais, empresas e entidades da área, e formadores de opinião.

A nova capacitação —, que terá duração de cinco anos, 10 semestres e 80 vagas por ano —, chega ao mercado com uma proposta diferenciada. O novo curso contará com uma formação multidisciplinar, focada na inovação, criatividade e empreendedorismo, presentes no DNA da Escola. Outra novidade é que a partir de 2017 a instituição passa a aceitar o Enem como forma de ingresso do vestibular 2017. Para fazer a opção, deve-se apresentar desempenho mínimo de 580 pontos na prova objetiva e 650 na redação, em alguma das edições anteriores do exame (2009 a 2015).

As vagas são para todos os cursos de graduação oferecidos pela instituição de ensino superior: Administração, Design em Comunicação Visual, Design de Moda, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Internacionais, e o novo curso de Arquitetura e Urbanismo. As provas envolvem conhecimentos de português, matemática, humanidades e cultura geral contemporânea, inglês e redação. As inscrições podem ser feitas no site www.espm.br e o valor é de 80 reais. A divulgação dos resultados será no dia 6 de dezembro de 2016 no site da instituição a partir das 17h. As matrículas deverão ser feitas nos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2016, das 9h às 20h, e no dia 10 de dezembro das 9h às 13h.

