Vestibular da Fadergs está com inscrições abertas até dia 28

As inscrições para o Vestibular da Fadergs estão abertas até o dia 28 de outubro. Os candidatos podem escolher uma das 33 opções de cursos disponíveis: 14 para graduação e 19 de graduação tecnológica (com formação a partir de dois anos). As provas acontecem nas sedes Luiz Afonso (Rua Luiz Afonso, 84) e Sertório (Av. Sertório, 5310), em dois turnos: de manhã, das 10h às 12h, e de tarde, das 14h às 16h.

As provas ocorrem no dia 29 de outubro. O valor de inscrição é de R$ 30,00. Mais informações pelo telefone 0800.604.1211 ou pelo site www.fadergs.edu.br/vestibular .

Cursos oferecidos:

GRADUAÇÃO: Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Estética, Fisioterapia, Jornalismo, Nutrição, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Serviço Social.

TÉCNOLOGOS A PARTIR DE DOIS ANOS: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Design de Interiores, Design Gráfico, Estética e Cosmética, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Gestão de Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Jogos Digitais, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, Produção Multimídia, Redes de Computadores, Serviços Penais e Sistemas para Internet.

Comentários