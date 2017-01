Vestibular da UFRGS 2017 comeÃ§a neste domingo para mais de 33 mil candidatos

Neste domingo (08), começa o vestibular da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). As provas têm início às 8h30min, vão até a quarta-feira (11) e serão aplicadas em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí. Os candidatos terão 4h30min para finalizar as questões, podendo sair das salas após as duas primeiras horas do concurso.

Na edição de 2017, 33.459 inscritos irão disputar 4.017 vagas distribuídas em 91 cursos. Esse número de vagas corresponde a 70% do total oferecido pela UFRGS, o restante é destinado ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada), baseado na Nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Além disso, com base na Lei de Cotas, pelo menos 50% das vagas de cada curso são destinadas a egressos do Sistema Público de Ensino Médio – as vagas reservadas são subdivididas atendendo a critérios de renda e autodeclaração étnico-racial.

Recomenda-se que os estudantes cheguem nos locais das provas 30 minutos antes do início do processo – atrasos não serão tolerados. A UFRGS manteve o mesmo sistema dos últimos dois anos: para minimizar grandes deslocamentos, os estudantes realizarão as provas em locais próximos do CEP informado na inscrição.

Para auxiliar na circulação, a EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação) irá reforçar linhas de ônibus em Porto Alegre, com horários extras e veículos articulados. O reforço contempla o Campus do Vale da universidade (Av. Bento Gonçalves), a UniRitter (Rua Orfanotrófio) e a Fapa (Av. Manoel Elias), pontos de maior concentração de estudantes. Agentes da EPTC também estarão trabalhando em outros pontos de grande movimento.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Física, Literatura e Língua Estrangeira. Na segunda-feira, será a vez de Língua Portuguesa e Redação. Já na terça, Biologia, Química e Geografia. Os últimos exames, na quarta-feira, serão História e Matemática. São 25 questões objetivas para cada disciplina e mais o texto dissertativo da redação.

A UFRGS deve liberar o gabarito preliminar às 17h do mesmo dia da realização de cada prova em seu site. A folha de respostas poderá ser acessada no dia seguinte da aplicação do exame. A data de divulgação dos resultados ainda não foi informada, porém, normalmente são disponibilizados cerca de 10 dias depois do fim do concurso.

