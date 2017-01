Vestibular da Ufrgs terÃ¡ reforÃ§o nas linhas de Ã´nibus

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) reforçará as linhas de ônibus com horários-extras e veículos articulados para atender aos candidatos do vestibular da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), cujas provas serão realizadas deste domingo até a quarta-feira.

O reforço contempla os pontos de maior concentração de vestibulandos: Campus do Vale da universidade (avenida Bento Gonçalves, no bairro Agronomia/Zona Leste), UniRitter (rua Orfanotrófio, no bairro Alto Teresópolis/Zona Sul) e Fapa (av. Manoel Elias, no Morro Santana/Zona Leste), . As provas também serão realizadas em outras instituições de ensino da Capital, próximo a grandes eixos de circulação com maior oferta de transporte público. Agentes da EPTC estarão presentes nos locais de maior movimento, a fim de organizar a circulação de veículos.

Em caso de dúvida, é possível consultar os itinerários das linhas de ônibus da Capital por meio do fone 156 ou dos sites www.eptc.com.br e www.poatransporte.com.br.

Linhas que atendem o Campus do Vale da Ufrgs, a Uniriter e a a Fapa:

Campus do Vale (Ufrgs) T8; 343 – Campus/Ipiranga; D43 – Universitária/Direta 375 e 375.1 – Agronomia/Informática 286 – Belém Velho/Cristal/Ufrgs T10 (esta última apenas em dias úteis) UniRitter 263 – Orfanotrófio 263.1 – Orfanotrófio/Jardim Medianeira 263.2 – Orfanotrófio/Azenha 263.3 – João Pessoa/Orfanotrófio (esta apenas em dias úteis) C80 – Circular 80 Fapa 495 – Manoel Elias / Protásio, 497 – Mário Quintana B55 – Protásio/Humaitá B56 – Passo das Pedras / Aeroporto 656 – Passo das Pedras / Fapa 494 – Rubem Berta / Protásio 756 – Passo das Pedras/Sertório T10 (esta última apenas em dias úteis) 495.1 – Manoel Elias / Morro Santana (apenas aos domingos) E95 e E56 (apenas aos domingos)

