Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas: Ênfases Biologia Marinha e Costeira e Gestão Ambiental Marinha e Costeira. O curso é ofertado pela Uergs em convênio com a Ufrgs, na unidade do Litoral Norte. O vestibular é organizado pela Ufrgs e as inscrições ficam abertas até o dia 20 de novembro.

