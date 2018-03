Vestibular do Senac Porto Alegre segue até dia 15

Até o dia 15 de março, é possível realizar o Vestibular de Verão 2018 da Faculdade Senac Porto Alegre. As provas podem ser agendadas nos seguintes horários: 8h, 10h, 12h30min, 15h e 18h30min e aos sábados alternados, no horário das 10h. A prova de redação acontece no Campus I da Faculdade, localizado na rua Coronel Genuíno, 130, no horário marcado pelo candidato.

