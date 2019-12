Acontece Vestibular Solidário da Anhanguera beneficiará a ACM Vila Restinga Olímpica

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

A Anhanguera de Porto Alegre fica localizada na avenida Cavalhada, número 4890. (Foto: Reprodução/ Anhanguera)

A Anhanguera de Porto Alegre realiza mais uma edição do Vestibular Solidário, que beneficiará a ACM Vila Restinga Olímpica. A ação vai auxiliar 540 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

Para realizar a inscrição, os interessados devem trazer um brinquedo em bom estado. A prova vai ocorrer na próxima quinta-feira (19), e tem início às 9h e vai até às 20h. Os brinquedos devem ser entregues no dia da prova. As inscrições devem ser realizadas na unidade, pelo telefone: (51) 3092-5700 ou Whats App: (51) 99185-4505.

Canal Conecta

Os aprovados no vestibular da Anhanguera que efetivarem a matrícula passam a contar com o Canal Conecta, uma plataforma gratuita que tem como objetivo promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e o mundo corporativo. Por meio da plataforma, as empresas postam suas vagas e os alunos completam seus currículos. O sistema promove o cruzamento de dados dos candidatos mais indicados para cargos das empresas inscritas, sugerindo aos empregadores quais participantes melhor se adequam às habilidades requisitadas. Dessa forma, o Conecta permite a consolidação de vagas de emprego para quem cursa graduação, pós-graduação e também para egressos da Anhanguera.

Vestibular solidário

Inscrição: doação de um brinquedo em bom estado

Datas: 19 de dezembro (quinta-feira)

Local: Anhanguera de Porto Alegre

Avenida Cavalhada, 4890, Cavalhada, Porto Alegre – RS

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário