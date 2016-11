Vestido rasga, e Camila Queiroz fica apenas 20 minutos na festa do Emmy

Se engana quem pensar que Camila Queiroz teve uma longa noite de comemorações após “Verdades Secretas” (Globo) ter ganhado o Emmy Internacional de melhor novela, na premiação realizada na noite desta segunda-feira (21), em Nova York.

A intérprete da modelo Angel na trama, que fez parte da delegação da novela que esteve nos EUA para receber o prêmio, disse que foi embora mais cedo da festa, depois que seu vestido rasgou.

“Eu fiquei 20 minutos e fui embora, até porque não dava para ir à festa com meu vestido”, disse a atriz em entrevista ao “Vídeo Show”, nesta terça (22). “Ele rasgou embaixo de tanto que pisaram nele. Não dava para ficar na festa com ele não”, completou.

Antes de ir para a premiação, Camila publicou em seu perfil do Instagram uma foto com seu look. A imagem recebeu quase 300 mil curtidas em cerca de 24 horas. Nos comentários, diversos seguidores elogiaram a roupa escolhida pela atriz.

A atriz e modelo também disse que não estava tão confiante na vitória, diferentemente de seus colegas de elenco. Mas bastou que “Verdades Secretas” fosse definida como a vencedora para que ela não parasse de chorar.

“Eu achava que a gente não ia ganhar. Só de ter sido indicada já era uma vitória”, afirmou. “Mas a Agatha [Moreira] falava o tempo todo que a gente ia ganhar”, declarou.

“Eu já chorei tanto que você nem imagina. A gente nem tinha ganhado, e eu já estava chorando, porque eles mostraram algumas imagens minhas na novela no telão”, acrescentou. (Folhapress)

