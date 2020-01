Política Vestindo uma camisa do Grêmio, Bolsonaro diz ser contra taxar a energia solar

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

No entanto, Bolsonaro fez a ressalva de que esse tipo de decisão cabe à Aneel Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vestindo uma camisa do Grêmio e dirigindo-se a “todos os brasileiros interessados na questão da energia solar”, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, em um vídeo publicado na noite de domingo (05) nas suas redes sociais, que “no que depender do seu governo, não haverá taxação desse tipo de geração e ponto final”.

“Ninguém fala no governo a não ser eu sobre essa questão. Não me interessa pareceres de secretários, seja quem for. A intenção é não taxar”, acrescentou.

No entanto, Bolsonaro fez a ressalva de que esse tipo de decisão cabe à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que conduz atualmente um processo para rever cobranças e subsídios no setor. “É uma agência autônoma, seus integrantes têm mandato. Eu não tenho qualquer ingerência sobre eles, a decisão é deles”, declarou.

Ao encerrar o pronunciamento, o presidente da República voltou a dizer que o seu governo não discutirá mais esse assunto.

