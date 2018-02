Vetada lei contra nudez em exposições

Com 17 votos a favor, nove contra e uma abstenção, os deputados estaduais do Espírito Santo vetaram totalmente o projeto de lei que previa a proibição de exposições artísticas com nudez e referências a atos sexuais. Durante a sessão parlamentar, na tarde dessa segunda-feira, as galerias da Assembleia Legislativa em Vitória foram lotadas por apoiadores e adversários da medida.

