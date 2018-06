Veterano de guerra ateia fogo em si mesmo

Um veterano de guerra dos EUA ateou fogo em si mesmo do lado de fora da sede da câmara estadual da Geórgia, em Atlanta, e sofreu queimaduras em grande parte do corpo nesta terça (26), segundo autoridades locais. Investigações preliminares indicam que o veterano chegou com algum tipo de artefato incendiário preso ao seu corpo e, após um breve protesto, teria ateado fogo em si mesmo.