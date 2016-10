Veterinária que causou revolta na internet após matar um gato e tirar uma foto com o animal perde sua licença de trabalho

A veterinária americana Kristen Lindsey teve sua licença de trabalho revogada por um ano após ter matado um gato que invadiu sua casa e posar para uma foto ao lado do animal já sem vida.

A morte do gato aconteceu em abril do ano passado. Na ocasião, Kristen acertou uma flecha na cabeça dele. Em seguida, em seu perfil no Facebook, ela publicou uma foto na qual aparecia segurando o corpo do animal. “Prêmio de veterinária do ano”, disse ela ao legendar a imagem.

O caso indignou moradores da região do Texas, nos Estados Unidos, onde Kristen mora, que a denunciaram à polícia local e criaram uma página no Facebook para pedir por justiça. Embora tenha apagado a foto e saído da rede social, ela acabou sendo investigada e recebeu a punição.

Antes mesmo da condenação, Kristen já havia sido demitida da clínica na qual trabalhava. Ela não falou sobre a condenação, mas seu advogado lamentou: “Esse caso não teria ido tão longe se não fosse o fato de vivermos na era das redes sociais”.

