Veterinários colam grau em Passo Fundo

Mariana Spanholi Tessaro foi a formanda de Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo que ganhou o Mérito Veterinário das mãos do representante do CRMV-RS, vice presidente Edison Armando de Franco Nunes. O Mérito é entregue ao formando com o melhor desempenho de notas na Faculdade. A formatura, de 33 alunos, aconteceu na sexta- feira (26.01), no Gran Palazzo Centro de Eventos. Como criador do curso e ex-coordenador da Faculdade, Edison disse que essa participação lhe proporcionou momento extraordinário. Tive a oportunidade de voltar do outro lado, disse honrado por terem destacado a sua presença. O atual coordenador do curso de Veterinária é Eraldo Zanella.

Referência no Brasil e uma das mais bem conceituadas de toda a região Sul, a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV) é pioneira na pesquisa e na pós-graduação da Instituição. A unidade conquistou, por oito anos consecutivos (2008-2015), o Prêmio Melhores Universidades – Guia do Estudante, da Editora Abril, na categoria “As melhores por área de conhecimento”, em Meio Ambiente e Ciências Agrárias.

