Via Campesina levará para a Expointer sete bancas: três delas com produtos orgânicos

A Via Campesina participará da 41ª Expointer, que acontecerá de 25 de agosto a 2 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Coopan (Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita), de Nova Santa Rita; a Coperav (Cooperativa dos Produtores Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão) e a Conaterra (Cooperativa Agroecológica Nacional Terra e Vida), de Candiota, estarão com bancas na ilha de orgânicos da 20ª Feira da Agricultura Familiar. Juntas, elas exibirão quase 30 variedades de produtos certificados. Entre eles estão o arroz agulhinha integral, agulhinha polido, agulhinha parboilizado e cateto integral; bolos de aipim e de farinha de arroz, pães de farinha de arroz, de batata e de milho; rosquinha de milho, palitos, forrozinho e sementes agroecológicas.

Para Roberta Coimbra, assentada e dirigente estadual do MST, a Expointer é também um espaço para dialogar com a comunidade sobre um novo modelo de agricultura. “É um evento importante para dar visibilidade à produção orgânica dos assentamentos, e ao que é produzido pela agricultura familiar, comunidades quilombolas e indígenas”, diz.

Já no local dos itens convencionais, a Agroindústria Mãe Natureza, de Pedras Altas, oferecerá queijo, iogurte e bebida láctea; e a Cooptar (Cooperativa de Produção Agropecuária Cascata), de Pontão, levará salame italiano e banha de porco. As famílias Camargo e Zatti, de Eldorado do Sul e Nova Santa Rita respectivamente, venderão sucos naturais de laranja, limão com couve, abacaxi, amora, morango, maracujá e caldo de cana.

Ainda no Pavilhão da Agricultura Familiar estará à disposição dos expositores e para o público em geral a cozinha da Cootap (Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre), com refeições compostas de arroz carreteiro orgânico, feijão e salada.

Horário para visitação

O parque da 41ª Expointer estará aberto das 8 horas às 20h30. O Pavilhão da Agricultura Familiar, que neste ano conta com 280 expositores, está com seu espaço dobrado – passou de 3,5 mil m² 7,6 mil m². Marcarão presença, além da Via Campesina, a Fetraf (Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar), a Fetag (Federação dos Trabalhadores na Agricultura) e a Emater/RS (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), juntamente com produtores de Minas Gerais e da Paraíba.

Serviço:

O quê? Participação da Via Campesina na Expointer

Quando? 25 de agosto a 02 de setembro de 2018

Onde? Parque Assis Brasil, em Esteio – RS

